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Российские военные в Мариуполе взяли в заложники врачей и пациентов одной из больниц

Российские военные в Мариуполе взяли в заложники врачей и пациентов одной из больниц
Областная больница интенсивного лечения Мариуполя. Фото: Facebook Павла Кириленко

Российские захватчики взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения Мариуполя. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.

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"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", — рассказал один из врачей.

Несколько дней назад российские военные разрушили часть здания больницы – в основном корпусе от бомбардировок упали плиты перекрытия. Несмотря ни на что, персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении. Там сейчас работают врачи, спасая жизни.

"Обращаюсь в международные правозащитные организации с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности. Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должен быть наказан", — подчеркнул Кириленко.

В Мариуполе ситуация остается тяжелой. Оккупанты направили значительные силы на взятие города, но все их попытки потерпели неудачу  ВСУ успешно отбивают все атаки. В то же время российские военные продолжают бомбить город.

Долгое время захватчики не давали возможности украинцам эвакуироваться из города. При этом по состоянию на 14.00 15 марта из Мариуполя в направлении Запорожья, где сегодня был открыт “зеленый коридор” для эвакуации мирного населения, выехали 2 тысячи автомобилей, еще 2 тысячи находятся на выезде из города.

Автор:
Вита Молодан