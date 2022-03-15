Російські військові у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів однієї з лікарень

Російські загарбники взяли в заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування Маріуполя. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

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"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під'їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки... До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна", — розповів один із лікарів.

Декілька днів тому російські військові зруйнували частину будівлі лікарні – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Незважаючи ні на що, персонал та пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні. Там зараз працюють лікарі, рятуючи життя.

"Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці злісні порушення норм та звичаїв війни, на ці кричущі злочини проти людяності. Росія та кожен її громадянин, причетний до злочинів в Україні, має бути покараний", — наголосив Кириленко.

У Маріуполі залишається важка ситуація. Окупанти направили значні сили на взяття міста, але всі їхні спроби зазнали невдачі — ЗСУ успішно відбивають усі атаки. Водночас російські військові продовжують бомбардувати місто.

Довгий час загарбники не давали змоги українцям евакуюватися з міста. При цьому станом на 14.00 15 березня з Маріуполя у напрямку Запоріжжя, де сьогодні було відкрито “зелений коридор” для евакуації мирного населення, виїхало 2 тисячі автомобілів, ще 2 тисячі перебувають на виїзді з міста.