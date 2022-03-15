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Російські військові у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів однієї з лікарень

Російські військові у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів однієї з лікарень
Обласна лікарня інтенсивного лікування Маріуполя. Фото: Facebook Павла Кириленка

Російські загарбники взяли в заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування Маріуполя. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

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"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під'їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки... До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна", — розповів один із лікарів.

Декілька днів тому російські військові зруйнували частину будівлі лікарні – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Незважаючи ні на що, персонал та пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні. Там зараз працюють лікарі, рятуючи життя.

"Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці злісні порушення норм та звичаїв війни, на ці кричущі злочини проти людяності. Росія та кожен її громадянин, причетний до злочинів в Україні, має бути покараний", — наголосив Кириленко.

У Маріуполі залишається важка ситуація. Окупанти направили значні сили на взяття міста, але всі їхні спроби зазнали невдачі  ЗСУ успішно відбивають усі атаки. Водночас російські військові продовжують бомбардувати місто.

Довгий час загарбники не давали змоги українцям евакуюватися з міста. При цьому станом на 14.00 15 березня з Маріуполя у напрямку Запоріжжя, де сьогодні було відкрито “зелений коридор” для евакуації мирного населення, виїхало 2 тисячі автомобілів, ще 2 тисячі перебувають на виїзді з міста.

Автор:
Віта Молодан