З Маріуполя 15 березня виїхало майже дві тисячі машин

Станом на 14.00 15 березня з Маріуполя у напрямку Запоріжжя, де сьогодні було відкрито “зелений коридор” для евакуації мирного населення, виїхало 2 тисячі автомобілів, ще 2 тисячі перебувають на виїзді з міста.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Станом на 14:00 відомо, що з Маріуполя поїхало 2 тисячі машин. Люди прямують маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу. Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді з міста", - йдеться у повідомленні.

У Маріупольській міськраді наголосили, що для особистої безпеки необхідно людям прибути до Василівки не пізніше 18:00. "Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або Токмаку", - йдеться у повідомленні.

Маріупольська міськрада нагадує адресу центру допомоги: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).

Нагадаємо, 14 березня із Маріуполя змогли виїхати майже 160 легкових авто. Наразі вони отримують всю необхідну допомогу, у тому числі розміщення у безпечних місцях Запорізької області. Але окупанти, як і раніше, блокують постачання їжі та медикаментів до Маріуполя.

До цього окупанти постійно зривали евакуацію громадян із Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілювали "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.