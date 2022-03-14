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Категория
Общество
Дата публикации

Из Мариуполя по "зеленому коридору" выехали более 160 частных автомобилей

Из Мариуполя по "зеленому коридору" выехали более 160 частных автомобилей
Из Мариуполя по "зеленому коридору" выехали более 160 частных автомобилей

По состоянию на 13.00 понедельника из Мариуполя по заранее согласованному гуманитарному коридору выехали более 160 частных автомобилей, они уже проехали Бердянск и направляются в Запорожье.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"К 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто. Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному маршруту гуманитарного коридора: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино – с. Портовское – пгт. Мангуш – Бердянск – Токмак – Запорожье)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на данный момент известно, что выехавшие на собственных авто мариупольцы уже проехали Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья.

"Также есть подтверждение, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины", – говорится в сообщении.

В горсовете также информируют, что всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и помощи по дальнейшему размещению по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).

Отметим, оккупанты постоянно срывали эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливали "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.

Автор:
Светлана Манько