Из Мариуполя по "зеленому коридору" выехали более 160 частных автомобилей

По состоянию на 13.00 понедельника из Мариуполя по заранее согласованному гуманитарному коридору выехали более 160 частных автомобилей, они уже проехали Бердянск и направляются в Запорожье.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"К 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто. Мариупольцы направлялись согласно ранее установленному маршруту гуманитарного коридора: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино – с. Портовское – пгт. Мангуш – Бердянск – Токмак – Запорожье)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на данный момент известно, что выехавшие на собственных авто мариупольцы уже проехали Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья.

"Также есть подтверждение, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины", – говорится в сообщении.

В горсовете также информируют, что всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и помощи по дальнейшему размещению по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).

Отметим, оккупанты постоянно срывали эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливали "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.