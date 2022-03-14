З Маріуполя "зеленим коридором" виїхали понад 160 приватних автомобілів

Станом на 13.00 понеділка з Маріуполя за заздалегідь узгодженим гуманітарним коридором виїхали понад 160 приватних автомобілів, вони вже проїхали Бердянськ і прямують до Запоріжжя.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"До 13:00 з Маріуполя дорогою до міста Бердянськ вдалося виїхати понад 160 приватних авто. Маріупольці прямували згідно з раніше встановленим маршрутом гуманітарного коридору: Маріуполь (виїзд у бік с. Мелекіне – с. Портівське – смт. Мангуш – Бердянськ – Токмак – Запоріжжя) )", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на даний момент відомо, що маріупольці, що виїхали на власних авто, вже проїхали Бердянськ і продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя.

"Також є підтвердження, що нині за встановленим гуманітарним коридором дотримується режим тиші", – йдеться у повідомленні.

У міськраді також інформують, що на всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення та допомоги з подальшого розміщення за адресою: Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку).

Зазначимо, окупанти постійно зривали евакуацію громадян із Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілювали "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.