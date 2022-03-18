Доля 1300 людей із бомбосховища драмтеатру в Маріуполі невідома, — Денісова

З бомбосховища у підвалі будівлі Маріупольського драматичного театру, по якому війська РФ завдали авіаудар, вивели лише 130 людей. Про це в ефірі телемарафону заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"Станом на цю годину нам відомо, що 130 людей вдалося вивести, але, за нашими даними, там ще понад 1300 людей, які перебувають у цих підвалах, у цьому бомбосховищі", — сказала Денісова.

За її словами, поки що немає жодної інформації про людей, які залишилися у бомбосховищі.

Рятувальники продовжують розбирати завали на місці авіаудару.

Нагадаємо, військовий літак ворожої армії РФ цілеспрямовано скинув потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. У цей момент у ньому ховалося понад тисячу мирних жителів. Внаслідок бомбардування центральна частина будівлі театру повністю знищена. Вхід у бомбосховище драмтеатру завалило уламками.

Пізніше народний депутат Сергій Тарута повідомив, що бомбосховища драматичного театру в Маріуполі витримало удар російської авіації, а люди, що ховалися в ньому, залишилися живі.