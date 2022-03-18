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Доля 1300 людей із бомбосховища драмтеатру в Маріуполі невідома, — Денісова
З бомбосховища у підвалі будівлі Маріупольського драматичного театру, по якому війська РФ завдали авіаудар, вивели лише 130 людей. Про це в ефірі телемарафону заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, поки що немає жодної інформації про людей, які залишилися у бомбосховищі.
Рятувальники продовжують розбирати завали на місці авіаудару.
Нагадаємо, військовий літак ворожої армії РФ цілеспрямовано скинув потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. У цей момент у ньому ховалося понад тисячу мирних жителів. Внаслідок бомбардування центральна частина будівлі театру повністю знищена. Вхід у бомбосховище драмтеатру завалило уламками.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Пізніше народний депутат Сергій Тарута повідомив, що бомбосховища драматичного театру в Маріуполі витримало удар російської авіації, а люди, що ховалися в ньому, залишилися живі.