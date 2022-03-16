Російські військові вбили понад 100 українських дітей за 20 днів війни

Російська армія за 20 днів війни проти України вбила 103 українські дитини. Це лише офіційно підтверджена кількість загиблих, реальна кількість може бути більшою.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини проти мирних громадян України.

Станом на 16 березня в Україні 411 навчальних закладів отримали пошкодження внаслідок обстрілів та бомбардувань, з них 63 повністю знищено.

Армія РФ за 20 днів російсько-української війни пошкодила понад 100 українських лікарень та тисячі житлових будинків, констатував Резніков.

"Ми помстимось за кожного нашого громадянина. Усіх злочинців буде покарано. Кілька російських генералів уже знищено. Час проб'є і для інших. Ми зробимо все для цього", — наголосив глава Міноборони.

Також міністр повідомив, що протягом останніх днів він та інші представники верхівки української влади провели багато переговорів з Євросоюзом та НАТО.

"Ми домовилися не повідомляти про конкретні результати. Хочу лише сказати - позитивні новини є. Першим їх дізнається ворог - на фронті від наших військових", - уточнив Резніков.

Зазначимо, що російські військові цілеспрямовано б'ють саме на місця, де, напевно, перебувають мирні жителі. Зокрема, 16 березня окупанти скинули бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховалися сотні мирних мешканців. Переважно там були діти, жінки та люди похилого віку.