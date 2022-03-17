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- Суспільство
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У Маріуполі люди в бомбосховищі драмтеатру живі, завод "Азовсталь" розбомблений
Бомбосховище драматичного театру в Маріуполі витримало удар російської авіації, люди, що ховалися в ньому, залишилися живі. Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат України Сергій Тарута.
"Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять!" — заявив він.
Військовий літак ворожої армії РФ цілеспрямовано скинув потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, у бомбосховищі якого знаходилися сотні мирних жителів.
В результаті центральна частина будівлі театру була повністю знищена. Вхід у бомбосховище драмтеатру завалено уламками.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після обстрілів та бомбардувань багато будинків у Маріуполі перетворилися на руїни. Постраждали та промислові об'єкти.
"Нічого не працює. Все зупинено. Запустити все це вже не можна. "Азовсталь" розбомблений. Повністю. Дуже багато авіанальотів припало на "Азовсталь", — заявив в інтерв'ю Forbes заступник міського голови Сергій Орлов.
Нагадаємо, у Маріуполі російські загарбники взяли у заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування.