За час облоги Маріуполя у місті загинули близько 5 тисяч людей - мер

За 27 днів російської облоги Маріуполя у місті загинули близько 5 тисяч людей, у тому числі 210 дітей. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає видання "Укрінформ".

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У місті зруйновано 90% (2340 од.) всіх житлових багатоповерхових будинків. По 60% або 1560 будинках російські військові завдали прямого удару. 1040 багатоповерхівок (40%) знищено внаслідок бомбардувань з боку ворога.

У приватному секторі також зруйновано 90% житлового фонду, або 61 200 будинків. З них прямим попаданням загарбники знищили 40 800 (60%) і зруйнували – 27 200 (40%).

Крім того, окупанти зруйнували 3 лікарні, пошкодили — 7. Внаслідок бомбардувань з боку російської армії пошкоджено 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно. Ще два заводи, порт та військова частина пошкоджені через бомбардування.

Маріупольська міська рада з посиланням на очевидців повідомила, що тільки в результаті бомбардування драматичного театру в Маріуполі могли загинути до 300 людей, але точну кількість жертв складно підрахувати, оскільки в місті продовжують йти запеклі бої. З бомбосховища 18 березня вивели близько 130 людей, доля 1300 людей невідома. Рятувальники продовжують розбирати завали на місці авіаудару.

До блокади з Маріуполя виїхало до 140 тисяч людей, після – евакуйовано 150 тисяч. В даний час в облозі залишилося 170 тисяч людей. Ці люди продовжують жити в умовах активних бойових дій, окупанти не припиняють завдавати ударів по місту.