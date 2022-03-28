Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Події
Дата публікації

За час облоги Маріуполя у місті загинули близько 5 тисяч людей - мер

За час облоги Маріуполя у місті загинули близько 5 тисяч людей - мер

За 27 днів російської облоги Маріуполя у місті загинули близько 5 тисяч людей, у тому числі 210 дітей. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає видання "Укрінформ".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

У місті зруйновано 90% (2340 од.) всіх житлових багатоповерхових будинків. По 60% або 1560 будинках російські військові завдали прямого удару. 1040 багатоповерхівок (40%) знищено внаслідок бомбардувань з боку ворога.

У приватному секторі також зруйновано 90% житлового фонду, або 61 200 будинків. З них прямим попаданням загарбники знищили 40 800 (60%) і зруйнували – 27 200 (40%).

Крім того, окупанти зруйнували 3 лікарні, пошкодили — 7. Внаслідок бомбардувань з боку російської армії пошкоджено 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно. Ще два заводи, порт та військова частина пошкоджені через бомбардування.

Маріупольська міська рада з посиланням на очевидців повідомила, що тільки в результаті бомбардування драматичного театру в Маріуполі могли загинути до 300 людей, але точну кількість жертв складно підрахувати, оскільки в місті продовжують йти запеклі бої. З бомбосховища 18 березня вивели близько 130 людей, доля 1300 людей невідома. Рятувальники продовжують розбирати завали на місці авіаудару.

До блокади з Маріуполя виїхало до 140 тисяч людей, після – евакуйовано 150 тисяч. В даний час в облозі   залишилося 170 тисяч людей. Ці люди продовжують жити в умовах активних бойових дій, окупанти не припиняють завдавати ударів по місту.

Автор:
Віта Молодан