У Маріуполі тривають бої за "Азовсталь", російські війська майже знищили найбільший металургійний завод

У місті Маріуполь точаться бої за металургійний комбінат "Азовсталь", окупанти продовжують його знищувати.

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Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону українських каналів.

"Зараз ідуть бої за "Азовсталь". По суті, за наявними даними, можу сказати, що ми втратили цього економічного гіганта. По суті, один із найбільших металургійних заводів Європи фактично знищується", — розповів Денисенко.

Також він зазначив, що частині людей вдалося покинути Маріуполь, і назвав ситуацію в місті "катастрофічною".

Зазначимо, після обстрілів та бомбардувань багато будинків у Маріуполі перетворилися на руїни. За деякими даними, у місті знищено 90% інфраструктури. Постраждали й промислові об'єкти.

"Нічого не працює. Все зупинено. Запустити все це вже не можна. "Азовсталь" розбомблений. Повністю. Дуже багато авіанальотів довелося на "Азовсталь", — заявив в інтерв'ю Forbes заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов.