В Мариупольском порту войска РФ обстреляли сухогруз под доминиканским флагом (ФОТО, ВИДЕО)

4 апреля около 22:40 в Мариуполе российские войска обстреляли находящееся на 16 причале Мариупольского морского порта гражданское торговое судно "Азбург" под флагом Доминиканской Республики.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель мониторинговой группы Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

"Капитан судна на 16-м международном канале подал сигнал SOS, экипаж 12 человек, из них одна женщина. Один член экипажа ранен, пожар в машинном отделении", – написал Клименко.

Как передает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), попадание вызвало пожар в машинном отделении.

По информации ГПСУ, судно из-за полученной пробоины начало тонуть, а пожар охватывал все большую площадь.

Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

"На судне пожар, судно постепенно уходит под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно", – сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, большинство украинских портов было закрыто 24 февраля сразу после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

Перед этим британские компании, занимающиеся страхованием морских перевозок, добавили территориальные воды России и Украины в Черном и Азовском морях в список зон высокого риска.

Тогда страховщики посчитали районы Черного и Азовского морей регионами высокого риска для торговых судов из-за угрозы российской агрессии в отношении Украины.