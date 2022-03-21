В Украине из-за войны заблокированы все морские порты

На сегодняшний день из-за российской военной агрессии в Украине не функционирует полноценно ни один морской порт.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Так, по данным ведомства, порты "Мариуполь", "Бердянск", "Скадовск", "Херсон" временно не работают. Вход/выход судов временно невозможен.

В свою очередь морпорты "Николаев", "Ольвия", "Пивденный", "Одесса", "Черноморск" частично обслуживают имеющийся у причалов флот, а отгрузку проводят по железной дороге и с помощью автотранспорта. Вход и выход судов в этих портах также временно невозможен.

Порт "Белгород-Днестровский" не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов. Соответственно, входа и выхода судов временно нет.

В то же время шлюзовая инфраструктура на реке Днепр к югу от города Киев находится в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, который захвачен Россией.

По вопросам работы дунайских портов следует обращаться в администрации соответствующих портов или в центральную диспетчерскую госпредприятия Администрация морских портов Украины по телефону: +38 067 482 64 86.

Напомним, большинство украинских портов было закрыто 24 февраля сразу после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

Перед этим британские компании, занимающиеся страхованием морских перевозок, добавили территориальные воды России и Украины в Черном и Азовском морях в список зон высокого риска.

Тогда страховщики посчитали районы Черного и Азовского морей регионами высокого риска для торговых судов из-за угрозы российской агрессии в отношении Украины.