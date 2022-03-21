В Україні через війну заблоковано кілька морських портів

На сьогоднішній день через російську військову агресію в Україні не функціонує повноцінно жоден морський порт.

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Про це повідомляє пресс-служба Міністерства інфраструктури України.

Так, за даними відомства, порти "Маріуполь", "Бердянськ", "Скадовськ", "Херсон" тимчасово не працюють. Вхід/вихід судів тимчасово неможливий.

У свою чергу морпорти "Миколаїв", "Ольвія", "Південний" , "Одеса", "Чорноморськ" частково обслуговують наявний біля причалів флот, а відвантаження проводять залізницею та автотранспортом. Вхід та вихід суден у цих портах також тимчасово неможливий.

Порт "Білгород-Дністровський" не працює через відсутність у порту флоту та вантажів. Відповідно, входу та виходу судів тимчасово немає.

Водночас, шлюзова інфраструктура на річці Дніпро на південь від міста Київ знаходиться у робочому стані, крім Каховського шлюзу, захопленого Росією.

У Мінінфраструктурі також повідомили, що з портів "Усть-Дунайськ", "Ізмаїл", "Рені" можливий вихід у рейс моряків-громадян України у складі членів екіпажів суден.

Нагадаємо, більшість українських портів було закрито 24 лютого одразу після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.

Перед цим британські компанії, що займаються страхуванням морських перевезень, внесли територіальні води Росії та України у Чорному та Азовському морях до списку зон високого ризику.

Тоді страховики вважали райони Чорного та Азовського морів регіонами високого ризику для торгових судів через загрозу російській агресії щодо України.