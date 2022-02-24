Железная дорога работает, морпорты и небо закрыты, — Мининфраструктуры

По состоянию на 12.00 24 февраля “Укрзализныця” продолжает работать, морские порты закрыты, авиаперевозки прекращены. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Сообщается, что большая часть портов закрыта, Мининфраструктуры работает в координации с военными. Никаких повреждений портовой инфраструктуры нет.

По состоянию на 12:00 24 февраля большинство пассажирских поездов, все поезда в Киев и столицу, а также поезда западного направления курсируют по графику. Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.

Движение поездов в Харьков временно остановлено. Кроме того, в целях безопасности приостановлено движение на участке Волноваха — Южнодонбасская, персонал эвакуирован.

Из Донецкой и Луганской областей эвакуировано 3100 украинцев. Компания готовит вагоны. Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов сегодня.

В Луганской области: два эвакуационных поезда отправятся из Сватового, Рубежного и Лисичанска сегодня днем.

В Донецкой области два железнодорожных состава будут отправляться из Краматорска, два из Мариуполя, один из Константиновки.

В Одесской области один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

Также назначен дополнительный поезд Киев – Винница, отправление в 14:25.

Между тем, из соображений безопасности сегодня не смогут быть отправлены с конечных станций поезд 113/114/141/142 из Бахмута во Львов и 732 Запорожье — Киев.

Скоростной экспресс 722 Харьков — Киев отправится из Харькова по диспетчерскому расписанию, возможно опоздание. Просим следить за официальными объявлениями на вокзалах.

Украинское небо остается закрытым.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.