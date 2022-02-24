Залізниця працює, морпорти та небо закриті, — Мінінфраструктури

Станом на 12.00 24 лютого "Укрзалізниця" продовжує працювати, морські порти закриті, авіаперевезення припинено. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Повідомляється, що більшість портів закрита, Мінінфраструктури працює в координації з військовими. Жодних пошкоджень портової інфраструктури немає.

Станом на 12:00 24 лютого більшість пасажирських поїздів, усі поїзди до Києва та столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.

Рух поїздів до Харкова тимчасово зупинено. Крім того, з метою безпеки призупинено рух на ділянці Волноваха — Южнодонбаська, персонал евакуйовано.

З Донецької та Луганської областей евакуйовано 3100 українців. Компанія готує вагони. Евакуаційні рейси планується виконати із наступних регіонів та вокзалів сьогодні.

У Луганській області: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

На Донеччині два залізничні поїзди будуть вирушати з Краматорська, два з Маріуполя, один з Костянтинівки.

На Одещині один евакуаційний рейс буде відправлено сьогодні з Одеси.

Також призначено додатковий поїзд Київ – Вінниця, відправлення у 14:25.

Тим часом, з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд 113/114/141/142 із Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя — Київ.

Швидкісний експрес 722 Харків-Київ вирушить із Харкова за диспетчерським розкладом, можливі запізнення – просимо стежити за офіційними оголошеннями на вокзалах.

Українське небо лишається закритим.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

У багатьох містах було чути вибухи. У Генштабі ЗСУ заявили, що українці вже збили п'ять бойових російських літаків.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі . Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.