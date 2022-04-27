Морпіхи Маріуполя закликали провести їх евакуацію на кшталт операції в Дюнкерці

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський закликав провести для порятунку гарнізону процедуру типу extraction, як під час операції в Дюнкерку в 1940 році.

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"У нашому угрупованні є понад 600 поранених хлопців різного рівня складності, їм дуже потрібна медична допомога: тут немає ні умов, ні медикаментів, ні персоналу, який міг би їм допомогти", - заявив командир.

Також він наголосив, що на "Азовсталі" багато мирних жителів. є поранені цивільні,

"З нами тут перебувають ще громадянські люди, їх тут сотні, десятки дітей, тут багато людей з обмеженими можливостями, багато людей похилого віку. Ситуація дуже складна, є проблеми величезні з водою, їжею", - зазначив Волинський про умови на "Азовсталі", де тримають оборону українські військові.



Він закликав застосувати процедуру extraction, аналогічну до тієї, яку провели під час евакуації сил антигітлерівської коаліції з Дюнкерка. Тоді врятували понад 300 тисяч французьких та британських солдатів.

Процедура extraction передбачає вивезення, виведення військових та цивільних із місця бойових дій у безпечну зону. Ця тактика застосовується, коли ситуація має всі загрозливі ознаки втрати контролю та може призвести до знищення.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну військ РФ у Маріуполі загинули вже понад 20 тисяч мирних жителів, заявив міський голова Вадим Бойченко.

При цьому окупанти продовжують бомбардування та обстріл території заводу "Азовсталь", де зараз продовжують ховатися від російських військових мирні жителі.