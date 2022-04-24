Погибло более 20 тысяч мирных мариупольцев, — мэр Бойченко

После полномасштабного вторжения в Украину войск РФ в Мариуполе погибли уже более 20 тысяч мирных жителей. Об этом в эфире "Украина 24" сообщил городской голова Вадим Бойченко.

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"Мы уже сегодня имеем печальную цифру - более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей, это женщины, дети, к сожалению, погибли", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что оккупанты срывают эвакуацию из Мариуполя, в котором осталось более 100 тысяч населения.

"Российские оккупационные войска срывают эвакуацию, не выпускают жителей, которые собираются в локациях, определенных для эвакуации. Издеваются над ними", - сказал он.

Ранее Бойченко заявил, что город имел большое значение для экономики Украины – мог формировать до 8% ВВП и 25% всей валютной выручки страны.

Напомним, оккупанты продолжают бомбардировки и обстрелы территории завода "Азовсталь", где сейчас продолжают скрываться от российских военных мирные жители.