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Погибло более 20 тысяч мирных мариупольцев, — мэр Бойченко
После полномасштабного вторжения в Украину войск РФ в Мариуполе погибли уже более 20 тысяч мирных жителей. Об этом в эфире "Украина 24" сообщил городской голова Вадим Бойченко.
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Мэр подчеркнул, что оккупанты срывают эвакуацию из Мариуполя, в котором осталось более 100 тысяч населения.
"Российские оккупационные войска срывают эвакуацию, не выпускают жителей, которые собираются в локациях, определенных для эвакуации. Издеваются над ними", - сказал он.
Ранее Бойченко заявил, что город имел большое значение для экономики Украины – мог формировать до 8% ВВП и 25% всей валютной выручки страны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, оккупанты продолжают бомбардировки и обстрелы территории завода "Азовсталь", где сейчас продолжают скрываться от российских военных мирные жители.