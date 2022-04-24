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Загинуло понад 20 тисяч мирних маріупольців, - мер Бойченко
Після повномасштабного вторгнення в Україну військ РФ у Маріуполі загинуло вже понад 20 тисяч мирних жителів. Про це в ефірі "Україна 24" повідомив міський голова Вадим Бойченко.
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Мер наголосив, що окупанти зривають евакуацію з Маріуполя, в якому залишилося понад 100 тисяч населення.
"Російські окупаційні війська зривають евакуацію, не випускають мешканців, які збираються в локаціях, визначених для евакуації. Знущаються з них", - сказав він.
Раніше Бойченко заявив, що місто мало велике значення для економіки України - могло формувати до 8% ВВП і 25% всієї валютної виручки країни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, окупанти продовжують бомбардування та обстріл території заводу "Азовсталь", де зараз продовжують ховатися від російських військових мирні жителі.