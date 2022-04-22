Мариуполь должен был формировать до 8% ВВП и 25% всей валютной выручки Украины — мэр Бойченко

Для России важно захватить Мариуполь не только для создания прохода в Крым, но и для нанесения болезненного удара по экономике Украины. Об этом оппозиционному российскому изданию "Медуза" заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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"За последние шесть лет международные финансовые институции инвестировали в развитие инфраструктуры города 200 миллионов евро. На эти средства разработан новый коммунальный транспорт", — отметил Бойченко.

В Мариуполе строили новый завод по очистке воды, новые школы и детсады.

"В планах были строительство набережной и аэропорта, обустройство всех парков по европейскому образцу. То есть город колоссально перезагрузился. Уже было ощущение, что ты в центре Европы", — подчеркнул мэр.

"Он стал витриной возрожденного украинского Донбасса", — добавил Бойченко.

Мэр также сказал, что город имел большое значение для экономики Украины – мог формировать до 8% ВВП и 25% всей валютной выручки страны.

Напомним, оккупанты продолжают бомбардировки и обстрелы территории завода "Азовсталь", где сейчас продолжают скрываться от российских военных мирные жители.

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что деблокада Мариуполя может произойти военным путем, но самим это сделать сложно - нужно больше оружия.