Маріуполь мав формувати до 8% ВВП і 25% усієї валютної виручки України — мер Бойченка

Для Росії важливо захопити Маріуполь не лише для створення проходу до Криму, а й для завдання болючого удару по економіці України. Про це опозиційному російському виданню "Медуза" заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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"За останні шість років міжнародні фінансові інституції інвестували у розвиток інфраструктури міста 200 мільйонів євро. На ці кошти розроблено новий комунальний транспорт", - зазначив Бойченко.

У Маріуполі будували новий завод з очищення води, нові школи та дитсадки.

"У планах було будівництво набережної та аеропорту, облаштування всіх парків за європейським зразком. Тобто місто колосально перезавантажилося. Вже було відчуття, що ти в центрі Європи", - наголосив мер.

"Він став вітриною відродженого українського Донбасу", - додав Бойченко.

Мер також сказав, що місто мало велике значення для економіки України – могло формувати до 8% ВВП і 25% усієї валютної виручки країни.

Нагадаємо, окупанти продовжують бомбардування та обстріл території заводу "Азовсталь", де зараз продовжують ховатися від російських військових мирні жителі.

При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що деблокада Маріуполя може статися військовим шляхом, але самим це зробити складно – потрібно більше зброї.