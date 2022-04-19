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Арестович назвав брехнею те, що опір у Маріуполі нібито лише на "Азовсталі"
У Маріуполі, незважаючи на найскладнішу ситуацію, українські бійці тримають оборону не лише на заводі "Азовсталь", а й у інших частинах міста. Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.
Він зазначив, що у Маріуполі йдуть інтенсивні вуличні бої.
Він назвав брехнею заяви росЗМІ, що захисники Маріуполя залишилися лише на "Азовсталі", і їх там нібито "добивають".
Арестович упевнений, що наступ російських військ закінчиться провалом. Про це, за його словами, свідчать співвідношення сил, місцевість, накопичені озброєння та темпи просування у перші дні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На думку Арестовича, на другій стадії війни головні зусилля війська РФ зосередили на просуванні в районі Ізюма та спробах оточити міста Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну. Третя стадія може розвиватися за різними сценаріями.