Україна завдасть удару по Москві, якщо РФ ударить по Києву – Арестович

Якщо Москва здійснить атаку на Київ, Україна зробить удар по Москві. Про це у розмові з адвокатом Марком Фейгіним заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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"Треба просто пам'ятати, що на будь-який постріл по наших органах управління у нас знайдеться своя резьба. Можливості щодо Росії у нас чудові", — сказав Арестович.

За його словами, удар у відповідь по РФ — це питання підвищення рівня ескалації.

"Якщо РФ має таке бажання – нехай пробують, Україна зможе відповісти", – підкреслив Арестович.

Нагадаємо, Міноборони РФ пригрозило завдати ударів по Києву, зокрема по центрам ухвалення рішень.

Зокрема, по урядовому кварталу та по вулиці Банковій. Серед причин загарбники називають "проби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території РФ".

Як відомо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан.