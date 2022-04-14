Украина нанесет удар по Москве, если РФ ударит по Киеву – Арестович

Если Москва совершит атаку на Киев, Украина совершит удар по Москве. Об этом в разговоре с адвокатом Марком Фейгиным заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Возможности по России у нас прекрасные", – сказал Арестович.

По его словам, ответный удар по РФ – это вопрос повышения уровня эскалации.

"Если у РФ есть такое желание – пусть пробуют, Украина сможет ответить", – подчеркнул Арестович.

Напомним, Минобороны РФ пригрозило нанести удары по Киеву, в том числе по центрам принятия решений.

В частности, по правительственному кварталу и по улице Банковой. Среди причин захватчики называют "пробы диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ".

Как известно, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.