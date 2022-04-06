Гарантии безопасности Украины согласны обсуждать уже семь стран, включая США - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что участниками разрабатываемого коллективного соглашения о гарантиях безопасности Украины гипотетически готовы стать по меньшей мере семь иностранных государств. Об этом он рассказал в интервью турецкому телеканалу Habertürk.

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"На сегодня объединенной встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантеров безопасностия для нашей страны (а есть и страны, которые сами хотят и нас поддерживают), пока не было. Но эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители стран-гарантеров будущих. Это касается США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля", - сказал он.

По словам Зеленского, он назвал только те страны, которые "готовы приезжать и обсуждать" список гарантий безопасности, причем готовность согласиться на те или иные гарантии у этих стран разная.

"Это - первый шаг. Встреча с этими гарантерами или представителями этих лидеров, потом - объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной. Также для нас важно знать, на какие именно гаранатии согласны эти страны. У них разные взгляды. Некоторые из них готовы на все, на полную поддержку, а некоторые - не на полную", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона будет готова к встрече с российской по этому вопросу только тогда, когда увидит, "что все нас устраивает, что мы будем в безопасности в будущем, а не так, как с Будапештским меморандумом" и другими документами, которые подписывала Украина ранее и которые не работают.

"Возможно, это займет определенное время, но не думаю, что это не будет долго. Мы не можем ждать долго, потому что на нашей территории идет война с Россией, и наши люди умирают. Потому мы должны провести эту встречу в ближайшее время. И потом, также в ближайшее время мы должны провести встречу с Россией", - добавил Зеленский.

В частности, по его словам, Украина в этом вопросе рассчитывает на полную поддержку со стороны Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"И мы рассчитываем от некоторых государств на такую помощь, которую они получили бы от Украины. В этом сомнений нет", - подчеркнул также глава украинского государства.

Зеленский также добавил, что в будущем документе должны быть подробно прописаны все последствия потенциальной агрессии для страны, которая на нее решится. Кроме того, это соглашение в дальнейшем должно быть ратифицировано парламентами всех стран-гарантов.

"Конкретно должно быть прописано, что будет, какой отпор получит эта страна; как она будет изолирована; какое оружие получит страна, на которую напали; как будет воевать эта страна, в течение какого срока мы будем... хотя надеюсь, что не будем; какие санкции будут; что будет с бизнесом той или иной страны; что будет с оружием, какие объемы. Это все должно быть конкретно прописано", - конкретировал он.

Напомним, что Зеленский еще месяц назад инициировал выработку документа о предоставлении гарантий безопасности для Украины со стороны ядерных держав, включая Россию, а также стран-соседей Украины, включая Турцию, которое привело бы к завершению войны РФ против Украины.

При этом подразумевается, что при заключении такого соглашения Украина вернется к внеблоковому статусу и откажется от стремления вступить в НАТО. Подписывать же какой-либо двусторонний договор с РФ, который положил бы конец войне, Украина отказывается.

По словам главы украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамии, потенциальными гарантами безопасности Украины согласились стать по меньшей мере Германия, Италия и Турция. Однако в интервью Habertürk Зеленский Италию не упоминал.

В то же время Зеленский еще 3 апреля отмечал неготовность пока предоставить гарантии безопасности Украине со стороны США в том виде, в котором их хочет получить Украина.

Напомним также, что накануне украинский президент выступил на заседании Совета безопасности ООН, где жестко раскритиковал неспособность этой организации реагировать на войны в мире, и инициировал срочное проведение в Киеве уже глобальной конференции по пересмотру мировой системы безопасности, а также открытие в украинской столице структуры ООН, которая отвечала бы за предотвращение вооруженных конфликтов.