Встреча Зеленского и Путина скорее всего состоится в Турции – Арахамия

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Россия в целом готова принять условия предложенного Украиной договора.

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Об этом Арахамия сообщил в эфире телемарафона.

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе, РФ уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – заявил Арахамия.

Народный депутат заключил, что РФ устно согласилась на предложения. Теперь стороны будут работать над юридическим оформлением договоренностей.

Также Давид Арахамия рассказал о том, что место и дата встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным пока неизвестны. Нардеп допустил, что президенты могут встретиться в Турции.

"Наиболее важный момент. Они подтвердили, что черновики документов уже достаточно наработаны, чтобы проводить консультации между президентами двух стран", - сообщил Арахамия.

По его словам, сейчас стоит задача быстро наработать финальную стадию не самого документа, а вопросов, которые уже затрагивались, и готовить возможную встречу президентов.

"Президент Турции Реджеп Эрдоган звонил по телефону и нам, и Путину, и он якобы тоже подтвердил со своей стороны, что они готовы организовать встречу. Пока неизвестны ни дата, ни место, но с большой вероятностью, что это будет в Турции в Стамбуле или Анкаре", - уточнил Арахамия.

По его словам, Украина ведет переговоры с многими странами, которые могут выступить гарантами мирного соглашения между Россией и Украиной. Одним из таких гарантов может стать Китай.

"Состояние переговоров с Китаем, наверное, менее готово, если сравнивать с другими помогающими нам странами. С ними мы поддерживаем контакты два раза в день, а вот с Китаем все труднее. Думаю, что Китай в конце концов присоединится", – заявил Арахамия.

Он отметил, что лидер КНР Си Цзиньпин сделал заявление о необходимости предоставить Украине максимальные условия, чтобы наступил мир.

"То есть на дипломатическом языке было сказано о том, что они не возражают", – уточнил глава украинской делегации.

По его словам, если будет подписан такой договор, следующей задачей будет внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового, нейтрального статуса.

По словам главы переговорной группы, принять решение предстоит народу, а не политикам. Также он добавил, что российская сторона поначалу очень активно противодействовала этой норме, но впоследствии согласилась, что это единственный выход из ситуации.

"Если народ не выберет такой путь, тогда это будет означать, что договор не будет иметь окончательной юридической силы. И тогда мы вернемся к новым переговорам и тогда будем решать это каким-то другим путем", - пояснил нардеп.

Арахамия напомнил, что, согласно законодательству, проведение всеукраинского референдума невозможно при военном и чрезвычайном положении.

Отметим, 29 марта в турецком Стамбуле прошли переговоры Украины и РФ.

Глава переговорной группы Давид Арахамия озвучил условия Украины по гарантиям безопасности. Среди гарантов, которых хочет видеть Украина: Великобритания, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

Эти государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что для определения формата компромиссов с РФ может быть проведен всеукраинский референдум.

Напомним, что Зеленский ранее заявлял, что Украине нужен коллективный договор безопасности со всеми соседями и ведущими странами мира, включая США, Францию, Германию, а также Турцию, с которой Украина граничит через Черное море.

Причем еще за неделю до масштабного военного вторжения России в Украину президент также предлагал дать гарантии безопасности Украины вне НАТО с обеспечением международного финансирования украинских Вооруженных сил.