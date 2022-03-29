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В Стамбуле завершились переговоры Украины с Россией: итоги

арахамия
Глава украинской делегации Давид Арахамия. Фото: Facebook Арахамии

В турецком Стамбуле завершились переговоры Украины и РФ. Об итогах украинская делегация сообщила в эфире телемарафона.

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Глава переговорной группы Давид Арахамия озвучил условия Украины по гарантиям безопасности. Среди гарантов, которых хочет видеть Украина: Великобритания, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

Эти государства должны будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

"Мы вправе в течение трех дней требовать консультаций. Если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо", — сказал Арахамия.

По его словам, некоторые страны уже дали предварительное согласие.

Арахамия отметил, что все гаранты должны не только не возражать вступлению Украины в Европейский Союз, но и должны поддерживать такой процесс. Это планируется зафиксировать в договоре.

"Имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей схеме: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, по тому, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины", — сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он добавил, что в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. Украина предложила также указать, что в течение этого срока страны не будут использовать вооруженные силы для решения вопроса о принадлежности Крыма.

"Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться уже в рамках переговоров между президентами Украины и РФ. То есть все спорные вопросы более-менее уже проговорены, наши предложения сделаны", — сказал Подоляк.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал прошедшие переговоры конструктивными. По его словам, сторона РФ получила от Украины для рассмотрения "понятно сформулированную их позицию для включения в договор".

"Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту РФ, и будет дан соответствующий наш ответ", — подчеркнул глава российской делегации.

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что для определения формата компромиссов с РФ может быть проведен всеукраинский референдум

А советник главы Офиса президента Украины и член переговорной группы от Киева Михаил Подоляк заявлял, что переговоры с российской стороной могут продлиться несколько недель или даже дольше.

Автор:
Сергей Горелов