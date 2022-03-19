Войну нужно заканчивать. Пора встречаться и говорить о мире, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну необходимо закончить как можно быстрее, иначе потери России будут такими, что ей не хватит нескольких поколений, чтобы подняться.

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В своем новом обращении Зеленский снова затронул тему переговоров с Россией и в очередной раз предложил Путину провести встречу.

Президент дал понять, что России эта встреча больше нужна, чем Украине.

"Переговоры о мире, о безопасности для нас, для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок", - сказал Зеленский.

Гарант подчеркнул, что Украина всегда настаивали на переговорах.

"Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. Не только в течение 23 дней вторжения", - заявил президент.

По его словам, потери России от войны будут такими, что ей не хватит нескольких поколений, чтобы подняться.

"И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться. Предложения Украины на столе", - заявил Зеленский.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Путина сесть за стол переговоров и до масштабного вторжения России в Украину, и после него. Но Кремль постоянно игнорировал эти призывы или прямо отказывался.

"Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем, я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" — заявлял Зеленский, обращаясь к Путину.

25 февраля, на второй день войны, Зеленский сказал главе РФ: "По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

Позже гарант подчеркнул, что Путина нужно посадить за стол переговоров, пока мир еще готов с ним говорить.