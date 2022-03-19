Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Войну нужно заканчивать. Пора встречаться и говорить о мире, – Зеленский

Войну нужно заканчивать. Пора встречаться и говорить о мире, – Зеленский
Фото: скриншот видеообращения Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну необходимо закончить как можно быстрее, иначе потери России будут такими, что ей не хватит нескольких поколений, чтобы подняться.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

В своем новом обращении Зеленский снова затронул тему переговоров с Россией и в очередной раз предложил Путину провести встречу.

Президент дал понять, что России эта встреча больше нужна, чем Украине.

"Переговоры о мире, о безопасности для нас, для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок", - сказал Зеленский.

Гарант подчеркнул, что Украина всегда настаивали на переговорах.

"Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. Не только в течение 23 дней вторжения", - заявил президент.

По его словам, потери России от войны будут такими, что ей не хватит нескольких поколений, чтобы подняться.

"И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться.  Предложения Украины на столе", - заявил Зеленский.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Путина сесть за стол переговоров и до масштабного вторжения России в Украину, и после него. Но Кремль постоянно игнорировал эти призывы или прямо отказывался. 

"Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем, я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" — заявлял Зеленский, обращаясь к Путину.

25 февраля, на второй день войны, Зеленский сказал главе РФ: "По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

Позже гарант подчеркнул, что Путина нужно посадить за стол переговоров, пока мир еще готов с ним говорить. 

Автор:
Светлана Манько