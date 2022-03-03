"Сядь со мной, поговори, чего ты боишься?": Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с призывом вернуть свою армию обратно в Россию и сесть за стол переговоров.

Такое заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции иностранным СМИ.

Один из журналистов спросил главу государства о так называемых "гарантиях безопасности", которые требует РФ. Президент ответил:

"Гарантии для чего? Мы не нападаем и не собираемся нападать на Россию. Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем — я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?", - ответил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина никому не угрожает и не вторгается в другие суверенные государства.

Президент Украины ни раз уже призывал Путина к диалогу, но последний либо не готов, либо никак не реагирует на эти приглашения. 25 марта, на второй день войны Зеленский сказал главе РФ: "По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

Позже гарант подчеркнул, что Путина нужно посадить за стол переговоров, пока мир еще готов с ним говорить".