Трибунал для Путина: 38 стран обратились в Гаагу с иском против РФ

38 стран передали в Международный уголовный суд данные о военных преступлениях, которые совершает российская армия под руководством главы страны-агрессора Владимира Путина в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter.

"Нам совершенно ясно, что Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно", — подчеркнул Джонсон.

В свою очередь Трасс заявила, что Россия применяет силу против ни в чем не повинных мирных людей. Глава МИД добавила, что путинский режим должен быть привлечен к ответственности.

Ранее, 1 марта, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что принял решение начать расследование ситуации возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

В свою очередь 27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии и призвала суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушание на следующей неделе.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России против Украины имеют признаки геноцида, и он настаивает на лишении РФ права голоса в Совбезе ООН.