Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Трибунал для Путина: 38 стран обратились в Гаагу с иском против РФ

Трибунал для Путина: 38 стран обратились в Гаагу с иском против РФ
Весь мир увидел, что Путин совершает ужасные преступления

38 стран передали в Международный уголовный суд данные о военных преступлениях, которые совершает российская армия под руководством главы страны-агрессора Владимира Путина в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter.

"Нам совершенно ясно, что Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно", — подчеркнул Джонсон.

В свою очередь Трасс заявила, что Россия применяет силу против ни в чем не повинных мирных людей. Глава МИД добавила, что путинский режим должен быть привлечен к ответственности.

Ранее, 1 марта, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что принял решение начать расследование ситуации возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

В свою очередь 27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии и призвала суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушание на следующей неделе.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России против Украины имеют признаки геноцида, и он настаивает на лишении РФ права голоса в Совбезе ООН.

Автор:
Вита Молодан