Российская армия нанесла удар по Южному железнодорожному вокзалу Киева (ВИДЕО)

Российские оккупационные войска, продолжая бомбить Киев, нанесли удар по Южному железнодорожному вокзалу столицы, где проходит эвакуация мирных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

По оперативной информации компании, снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала осталось целым, но получило незначительные повреждения. Движение поездов продолжается, информация о пострадавших уточняется.

Советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко сообщил, что в результате удара разорвало крупную теплотрассу. По его словам, это может привести к тому, что часть столицы останется без тепла.

Вся информация по очередному удару оккупантов еще устанавливается и уточняется, при этом информационное агентство "Униан" сообщает со ссылкой на своего шеф-редактора, что российская армия целилась по мирным жителям, при этом ПВО перехватила ракету.

Вероятно, что система уничтожила ее, но осколки могли упасть на теплотрассу, повредив ее.

Напомним, только вчера, 28 февраля, в Киеве российские войска обстреляли телебашню. Тогда погибли пять человек и столько же пострадали.