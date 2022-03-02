Російська армія завдала удару по Південному залізничному вокзалу Києва (ВІДЕО)

Російські окупаційні війська, продовжуючи бомбардувати Київ, завдали удару по Південному залізничному вокзалу столиці, де відбувається евакуація мирних жителів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

За оперативною інформацією компанії, снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу залишилася цілою, але зазнала незначних пошкоджень. Рух поїздів продовжується, інформація про постраждалих уточнюється.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що в результаті удару розірвало велику теплотрасу. З його слів, це може призвести до того, що частина столиці залишиться без тепла.

Згодом з'ясувалося, що окупанти запускали крилату ракету по одному з центрів управління, при цьому ППО її збила. Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження буде усунено вже до ранку 3 березня.

"Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими", - наголосив Геращенко.

Вся інформація по черговому удару окупантів ще встановлюється і уточнюється, при цьому інформаційне агентство УНІАН повідомляє з посиланням на свого шеф-редактора, що російська армія цілилася по мирних жителях, при цьому ППО перехопила ракету.

Ймовірно, що система знищила її, але уламки могли впасти на теплотрасу, пошкодивши її.

Нагадаємо, лише вчора, 28 лютого, у Києві російські війська обстріляли телевежу. Тоді загинули п'ятеро людей і стільки ж постраждали.