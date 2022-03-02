Трибунал для Путіна: 38 країн звернулися до Гааги з позовом проти РФ

38 країн передали до Міжнародного кримінального суду дані про військові злочини, які вчиняє російська армія під проводом глави країни-агресора Володимира Путіна в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у Twitter.

"Нам цілком ясно, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно", - наголосив Джонсон.

У свою чергу, Трасс заявила, що Росія застосовує силу проти ні в чому не винних мирних людей. Глава МЗС додала, що путінський режим має бути притягнутий до відповідальності.

Раніше, 1 березня, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що ухвалив рішення розпочати розслідування ситуації можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні.

У свою чергу 27 лютого Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії та закликала суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання наступного тижня.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що дії Росії проти України мають ознаки геноциду, і він наполягає на позбавленні РФ права голосу в Раді безпеки ООН.