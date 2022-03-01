Президента РФ нужно посадить за стол переговоров, пока с ним еще готовы говорить, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский дал интервью CNN и Reuters. Глава государства подчеркнул, что Украина будет защищать свою независимость, но уже сейчас нужно начинать равные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Зеленский считает, что сейчас еще есть возможность "посадить Путина за стол переговоров, пока мир еще готов с ним говорить".

Зеленский дал интервью CNN и Reuters. Видео: Facebook президента Украины

Те переговоры, которые провели украинская и российская делегации 28 февраля, не принесли контрактники.

"Я пока не чувствую от этого состава и этой первой встречи конкретики. Единственное – это один процент того, что они смогут встретиться и проговорить те или иные шаги вперед", – сказал Зеленский, добавив, что для начала диалога необходимо полное прекращение огня.

Но пока этого не случилось, как подчеркнул украинский лидер, страны НАТО должны помочь Украине более существенно, ведь если Украина "проиграет, вся российская армия будет на границах стран НАТО, и их будет ждать то же, с чем столкнулась Украина".

Зеленский считает, что в ситуации, когда партнеры не готовы видеть Украину в НАТО из-за России, то они должны дать хотя бы гарантии безопасности для нашей страны.

"Мы готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины. Это зависит от наших партнеров, – заявил он. – Это значит, что у нас есть наша территориальная целостность, что наши границы защищены, у нас есть особые отношения со всеми соседями, мы в полной безопасности. И гаранты, которые обеспечивают нам безопасность, они это гарантируют юридически", — резюмировал президент.

Он также прокомментировал нынешние заявления и планы врага. В частности, по словам Зеленского, Россия заявила о намерениях ударить по зданиям СБУ в Киеве, который находится в 200 метрах от Софии Киевской. Отметим, что это может стать большой потерей для всего мира.

Кроме того, глава государства снова попросил закрыть небо над Украиной, пока это еще может помочь.

Ранее он уже заявлял, что Европа, по его мнению, обладает достаточной силой, чтобы остановить агрессию РФ: аннулирование виз россиянам, отключение SWIFT, полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба.