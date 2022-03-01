Президента РФ потрібно посадити за стіл переговорів, поки з ним ще готові говорити, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю CNN та Reuters. Глава держави наголосив, що Україна захищатиме свою незалежність, але вже зараз потрібно розпочинати рівні переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

Зеленський вважає, що зараз є можливість "посадити Путіна за стіл переговорів, поки світ ще готовий з ним говорити".

Зеленський дав інтерв'ю CNN та Reuters. Відео: Facebook президента України

Ті переговори, які провели українська та російська делегації 28 лютого, не дали контрактників.

"Я поки що не відчуваю від цього складу і цієї першої зустрічі конкретики. Єдине – це один відсоток того, що вони зможуть зустрітися та проговорити ті чи інші кроки вперед", – сказав Зеленський, додавши, що для початку діалогу необхідне повне припинення вогню.

Але поки цього не сталося, як наголосив український лідер, країни НАТО мають допомогти Україні більш суттєво, адже якщо Україна "програє, вся російська армія буде на кордонах країн НАТО, і на них чекатиме те саме, з чим зіткнулася Україна".

Зеленський вважає, що в ситуації, коли партнери не готові бачити Україну в НАТО через Росію, вони повинні дати хоча б гарантії безпеки для нашої країни.

"Ми готові говорити про гарантії безпеки для України. Це залежить від наших партнерів, – заявив він. – Це означає, що у нас є наша територіальна цілісність, що наші кордони захищені, у нас є особливі стосунки з усіма сусідами, ми маємо повну безпеку. І гаранти, які забезпечують нам безпеку, вони це гарантують юридично", - резюмував президент.

Він також прокоментував нинішні заяви та плани ворога. Зокрема, за словами Зеленського, Росія заявила про наміри вдарити по будинках СБУ в Києві, який знаходиться за 200 метрів від Софії Київської. Зазначимо, що це може стати великою втратою для всього світу.

Крім того, глава держави знову попросив закрити небо над Україною, допоки це ще може допомогти.

Раніше він уже заявляв, що Європа, на його думку, має достатню силу, щоб зупинити агресію РФ: анулювання віз росіянам, відключення SWIFT, повна ізоляція Росії, відгук послів, нафтове ембарго, закриття неба.