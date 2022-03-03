"Сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?": Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави РФ Володимира Путіна із закликом повернути свою армію назад до Росії та сісти за стіл переговорів.

Таку заяву Зеленський зробив під час пресконференції іноземним ЗМІ.

Один із журналістів запитав главу держави про так звані "гарантії безпеки", які вимагає РФ. Президент відповів:

"Гарантії для чого? Ми не нападаємо і не збираємося нападати на Росію. Ми в НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні. Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти — сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Сядь зі мною, тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем — я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?"

Він також наголосив, що Україна нікому не загрожує та не вторгається в інші суверенні держави.

Президент України вже не раз закликав Путіна до діалогу, але останній або не готовий, або ніяк не реагує на ці запрошення. 25 березня, на другий день війни Зеленський сказав главі РФ: "По всій території України точаться бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

Пізніше гарант наголосив, що Путіна потрібно посадити за стіл переговорів, поки світ ще готовий з ним говорити.