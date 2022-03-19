Війну треба завершити. Настав час зустрічатися і говорити про мир, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну необхідно закінчити якнайшвидше, інакше втрати Росії будуть такими, що їй не вистачить кількох поколінь, щоби піднятися.

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У своєму новому зверненні Зеленський знову торкнувся теми переговорів з Росією і вкотре запропонував Путіну провести зустріч.

Президент дав зрозуміти, що Росії ця зустріч більше потрібна, ніж Україна.

"Переговори про мир, про безпеку для нас, для України – змістовні, чесні та без затягування – це єдиний шанс для Росії знизити збитки від власних помилок", - сказав Зеленський.

Гарант наголосив, що Україна завжди наполягала на переговорах.

"Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру. Не лише протягом 23 днів вторгнення", - заявив президент.

За його словами, втрати Росії від війни будуть такими, що їй не вистачить кількох поколінь, щоби піднятися.

"І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Настав час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Пропозиції України на столі", - заявив Зеленський.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Путіна сісти за стіл переговорів і до масштабного вторгнення Росії до України, і після нього. Але Кремль постійно ігнорував ці заклики чи прямо відмовлявся.

"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Сядь зі мною, тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем, я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?" — заявляв Зеленський, звертаючись до Путіна.

25 лютого, на другий день війни, Зеленський сказав главі РФ: "По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

Пізніше гарант Наголосив, що Путіна потрібно посадити за стіл переговорів, поки світ ще готовий з ним говорити.