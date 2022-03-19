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Війну треба завершити. Настав час зустрічатися і говорити про мир, – Зеленський

Війну треба завершити. Настав час зустрічатися і говорити про мир, – Зеленський
Володимир Зеленський вкотре закликав Путіна сісти за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну необхідно закінчити якнайшвидше, інакше втрати Росії будуть такими, що їй не вистачить кількох поколінь, щоби піднятися.

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У своєму новому зверненні Зеленський знову торкнувся теми переговорів з Росією і вкотре запропонував Путіну провести зустріч.

Президент дав зрозуміти, що Росії ця зустріч більше потрібна, ніж Україна.

"Переговори про мир, про безпеку для нас, для України – змістовні, чесні та без затягування – це єдиний шанс для Росії знизити збитки від власних помилок", - сказав Зеленський.

Гарант наголосив, що Україна завжди наполягала на переговорах.

"Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру. Не лише протягом 23 днів вторгнення", - заявив президент.

За його словами, втрати Росії від війни будуть такими, що їй не вистачить кількох поколінь, щоби піднятися.

"І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Настав час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Пропозиції України на столі", - заявив Зеленський.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Путіна сісти за стіл переговорів і до масштабного вторгнення Росії до України,   і після нього. Але Кремль постійно ігнорував ці заклики чи прямо відмовлявся.

"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Сядь зі мною, тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем, я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?" — заявляв Зеленський, звертаючись до Путіна.

25 лютого, на другий день війни, Зеленський   сказав главі РФ: "По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

Пізніше гарант   Наголосив, що Путіна потрібно посадити за стіл переговорів, поки світ ще готовий з ним говорити.

Автор:
Світлана Манько