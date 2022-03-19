Переговоры с Россией продлятся несколько недель или даже дольше, — Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины и член переговорной группы от Киева Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской стороной могут продлиться несколько недель или даже дольше.

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Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, есть признаки того, что "позиция Москвы стала более адекватной".

В то же время Подоляк уточнил, что основными требованиями украинской стороны остаются прекращение огня, отвод войск и "политическое урегулирование спорных территорий".

"Есть некоторые уступки, на которые мы точно не собираемся идти. Мы не можем отдать никакие территории", – заявил Подоляк.

По его словам, подготовка соглашения может занять больше времени.

"То, что может произойти через несколько дней, это прекращение огня, которое откроет больше гуманитарных коридоров", — подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины заявил, что российская армия пытается реализовать в Украине сирийский или афганский сценарий войны, бомбя украинские мирные города.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну необходимо закончить как можно быстрее, иначе потери России будут такими, что ей не хватит нескольких поколений, чтобы подняться.