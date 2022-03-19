Переговори з Росією триватимуть кілька тижнів або навіть довше, — Подоляк

Радник голови Офісу президента України та член переговорної групи від Києва Михайло Подоляк заявив, що переговори з російською стороною можуть тривати кілька тижнів або навіть довше.

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Про це він заявив у інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, є ознаки того, що "позиція Москви стала більш адекватною".

Водночас, Подоляк уточнив, що основними вимогами української сторони залишаються припинення вогню, відведення військ та "політичне врегулювання спірних територій".

"Є деякі поступки, на які ми точно не маємо наміру йти. Ми не можемо віддати жодних територій", – заявив Подоляк.

За його словами, підготовка угоди може забрати більше часу.

"Те, що може статися за кілька днів, це припинення вогню, яке відкриє більше гуманітарних коридорів", — наголосив Подоляк.

Радник глави Офісу президента України заявив, що російська армія намагається реалізувати в Україні сирійський чи афганський сценарій війни, бомбардуючи українські мирні міста.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що війну необхідно закінчити якнайшвидше, інакше втрати Росії будуть такими, що їй не вистачить кількох поколінь, щоб піднятися.