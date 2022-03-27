Украина готова к обмену с Россией пленными и погибшими военнослужащими в формате "всех на всех" - Зеленский

Во время интервью российским журналистам президент Украины Зеленский рассказал, что Украина с РФ обменивались списками пленных и погибших военнослужащих и готова к обмену всех на всех.

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По словам Зеленского не обязательно дожидаться конца войны, чтобы обменяться военнопленными.

"Я думаю, все списки у российской стороны есть. Военные наши обращались к ним по поводу обмена. Так же и российская сторона обращалась к украинской стороне. А чтобы вообще говорить о каких-либо обменах, показываются списки. Мы не держим в секрете, кто у нас военнопленный в большинстве. Поэтому списки передавались", - говорит президент.

Он добавил, что Украина готова к обмену с Россией пленными и погибшими военнослужащими в формате "всех на всех".

"Ко мне обратились военные, спросили, какое мое решение. Предложение было первое, что давайте всех на всех поменяем. Необязательно действовать какими-то общепринятыми канонами, мол, дождемся конца войны или надо еще набрать. Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех. Вот есть сегодня столько-то давайте поменяем на столько-то. Это не важно и не надо мериться 10 на 10, 11 на 11. Ой, подождите, мы еще подсобираем. Это то, что они делают сейчас с гражданскими людьми… Просто свинство какое-то", - сказал Зеленский.

По его словам, если российские войска продолжал воровать детей, то ни о каких переговорах в дальнейшем не может быть речи.

Напомним, что Зеленский заявил, что "демилитаризация" и "денацификация" не обсуждаются на переговорах с РФ.