Україна готова до обміну з Росією полоненими та загиблими військовослужбовцями у форматі "всіх на всіх" - Зеленський

Під час інтерв'ю російським журналістам президент України Зеленський розповів, що Україна з РФ обмінювалися списками полонених та загиблих військовослужбовців і готова до обміну всіх на всіх.

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За словами Зеленського, не обов'язково чекати кінця війни, щоб обмінятися військовополоненими.

"Я думаю, всі списки у російської сторони є. Військові наші зверталися до них щодо обміну. Так само і російська сторона зверталася до української сторони. А щоб взагалі говорити про якісь обміни, показуються списки. Ми не тримаємо в секреті, хто у нас військовополонений у більшості. Тому списки передавалися", - каже президент.

Він додав, що Україна готова до обміну з Росією полоненими та загиблими військовослужбовцями у форматі "всіх на всіх".

"До мене звернулися військові, запитали, яке моє рішення. Пропозиція була першою, що давайте всіх на всіх поміняємо. Необов'язково діяти якимись загальноприйнятими канонами, мовляв, дочекаємось кінця війни чи треба ще набрати. Я не розумію, навіщо це. Я вважаю., що є домовленість міняти всіх на всіх.Ось є сьогодні стільки давайте поміняємо на стільки.Це не важливо і не треба мірятися 10 на 10, 11 на 11. Ой, почекайте, ми ще підбираємо. Це те, що вони роблять зараз із громадянськими людьми… Просто свинство якесь", - сказав Зеленський.

За його словами, якщо російські війська продовжували красти дітей, то ні про які переговори надалі не може бути мови.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що "демілітаризація" та "денацифікація" не обговорюються на переговорах з РФ.