Україна в 1,5 рази підвищить податки для компаній, які отримують дохід в РФ - Гетьманцев

Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроект, яким передбачено збільшення у 1,5 рази ставки прямих податків для компаній, які отримують дохід на території Росії. Про це написав у своєму телеграм-каналі народний депутат Данило Гетьманцев.

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За його Гетьманцевим, на нараді спільно з Мінфіном було погоджено концепт законопроекту.

"Узгодили концепт законопроекту, згідно з яким до таких компаній застосовуватимуться ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5. До того ж компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками держави, яка знищує ту країну, з якої вони щонайменше одержують дохід", - написав він.

Нардеп додав, що законопроект буде подано до Верховної Ради наступного тижня.

Нагадаємо, що нардепи скасували митні платежі на період воєнного стану.