- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Україна в 1,5 рази підвищить податки для компаній, які отримують дохід в РФ - Гетьманцев
Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроект, яким передбачено збільшення у 1,5 рази ставки прямих податків для компаній, які отримують дохід на території Росії. Про це написав у своєму телеграм-каналі народний депутат Данило Гетьманцев.
За його Гетьманцевим, на нараді спільно з Мінфіном було погоджено концепт законопроекту.
"Узгодили концепт законопроекту, згідно з яким до таких компаній застосовуватимуться ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5. До того ж компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками держави, яка знищує ту країну, з якої вони щонайменше одержують дохід", - написав він.
Нардеп додав, що законопроект буде подано до Верховної Ради наступного тижня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що нардепи скасували митні платежі на період воєнного стану.