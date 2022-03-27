- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Украина в 1,5 раза повысит налоги для компаний, которые получают доход в РФ - Гетманцев
Верховная Рада и Кабинет министров подготовили законопроект, которым предусмотрено увеличение в 1,5 раза ставки прямых налогов для компаний, получающих доход на территории России. Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат Даниил Гетманцев.
По его Гетманцева, на совещании совместно с Минфином был согласован концепт законопроекта.
"Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5. К тому же компании ожидают и некоторые другие налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства, уничтожающего ту страну, из которой они по меньшей мере получают доход", - написал он.
Нардеп добавил, законопроект будет подан в Верховную Раду на следующей неделе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что нардепы отменили таможенные платежи на период военного положения.