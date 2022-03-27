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Экономика
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Украина в 1,5 раза повысит налоги для компаний, которые получают доход в РФ - Гетманцев

Украина в 1,5 раза повысит налоги для компаний, которые получают доход в РФ - Гетманцев
Народный депутат Даниил Гетманцев. Фото: 5 Канал

Верховная Рада и Кабинет министров подготовили законопроект, которым предусмотрено увеличение в 1,5 раза ставки прямых налогов для компаний, получающих доход на территории России. Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат Даниил Гетманцев.

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По его Гетманцева, на совещании совместно с Минфином был согласован концепт законопроекта. 

"Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5. К тому же компании ожидают и некоторые другие налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства, уничтожающего ту страну, из которой они по меньшей мере получают доход", - написал он. 

Нардеп добавил, законопроект будет подан в Верховную Раду на следующей неделе.

Напомним, что нардепы отменили таможенные платежи на период военного положения.