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Ритейл
Дата публикации

"Ашан" отказывается уходить из России

"Ашан" отказывается уходить из России
В российской сети "Ашан" 311 магазинов

Генеральный директор Auchan Retail International, оператора сетей гипермаркетов "Ашан", Ив Клод в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche сказал, что компания не планирует уходить с российского рынка из-за войны в Украине.

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Об этом он заявил в ответ на призывы Владимира Зеленского ввести полное эмбарго на торговлю с Россией и обвинения со стороны президента в спонсировании российской агрессии.

"Господин Зеленский очень смелый человек, которого я уважаю. В контексте войны в его стране его поведение служит всем примером, но так говорить несправедливо. Сталкивать людей между собой бесполезно", — сказал Клод.

"Мы продолжим кормить население этих двух стран. Другой цели у нас никогда не было", — заявил он.

Также он добавил, что компания "работает ради гражданского населения".

"Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения", – заявил Клод.

Отметим, в российской сети "Ашан", по данным компании, 311 магазинов, в украинской — 22.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал международные компании уйти с российского рынка и перестать спонсировать страну-агрессора, которая убивает мирных украинцев.  Он заявил, что компании, которые не прекратили работу в РФ, поступают аморально. 

Отметим, кроме сети "Ашан в России остаются работать другие французские компании, такие как Danone, "Леруа Мерлен" и "Декатлон".

Автор:
Светлана Манько