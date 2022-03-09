Nestle больше не будет инвестировать в российский рынок из-за войны с Украиной

Компания Nestle заявила, что прекратила все капитальные инвестиции в Россию после ее вторжения в Украину. Но компания будет поставлять свою продукцию на российский рынок.

Крупнейший в мире производитель пищевых продуктов Nestle заявил, что приостановил все капитальные инвестиции в России после ее вторжения в Украину. Об этом пишет Reuters.

Решение швейцарской компании последовало за аналогичными действиями других крупных производителей продуктов питания, на которых потребители оказывают давление с целью выступить против военной агрессии, пишет издание.

"Nestle, ранее заявлявшая, что прекратила всю рекламу в России, сообщила, что продолжит поставлять самые необходимые продукты питания в Россию, придерживаясь аналогичной политики других пищевых компаний", – передает Reuters.

Ранее на этой неделе о прекращении новых капиталовложений в России и рекламы в стране заявили Procter&Gamble и Unilever. Последняя также приостановила весь импорт и экспорт продукции в страну и из страны.