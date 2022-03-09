Nestle більше не інвестуватиме в російський ринок через війну з Україною

Компанія Nestle заявила, що припинила всі капітальні інвестиції у Росію після її вторгнення в Україну. Але компанія постачатиме свою продукцію на російський ринок.

Найбільший у світі виробник харчових продуктів Nestle заявив, що призупинив усі капітальні інвестиції у Росії після її вторгнення в Україну. Про це пише Reuters.

Рішення швейцарської компанії послідувало за аналогічними діями інших великих виробників продуктів харчування, на яких споживачі чинять тиск з метою виступити проти військової агресії, пише видання.

"Nestle, яка раніше заявляла, що припинила всю рекламу в Росії, повідомила, що продовжить постачати найнеобхідніші продукти харчування в Росію, дотримуючись аналогічної політики інших харчових компаній", - передає Reuters.

Раніше цього тижня про припинення нових капіталовкладень у Росії та реклами в країні заявили Procter&Gamble та Unilever. Остання також призупинила весь імпорт та експорт продукції до країни та з країни.