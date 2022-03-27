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Рітейл
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"Ашан" відмовляється йти з Росії

"Ашан" відмовляється йти з Росії

Генеральний директор Auchan Retail International, оператора мереж гіпермаркетів "Ашан", Ів Клод в інтерв'ю французькому виданню Le Journal du Dimanche сказав, що компанія не планує йти з російського ринку через війну в Україні.

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Про це він заявив у відповідь на заклики Володимира Зеленського запровадити повне ембарго на торгівлю з Росією та звинувачення з боку президента у спонсоруванні російської агресії.

"Пан Зеленський - дуже смілива людина, яку я поважаю. У контексті війни в його країні його поведінка служить усім прикладом, але так говорити несправедливо. Зштовхувати людей між собою - марно", - сказав Клод.

"Ми продовжимо годувати населення цих двох країн. Іншої мети ми ніколи не мали", - заявив він.

Також він додав, що компанія "працює заради цивільного населення".

"Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згодна. Нас легко критикувати, але ми є, ми відкриті і діємо для цивільного населення", – заявив Клод.

Зазначимо, у російській мережі "Ашан", за даними компанії, 311 магазинів, в українській – 22.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав міжнародні компанії піти з російського ринку та перестати спонсорувати країну-агресора, яка вбиває мирних українців. Він заявив, що компанії, які не припинили роботу в РФ, вчиняють аморально.

Зазначимо, крім мережі "Ашан", в Росії залишаються працювати інші французькі компанії, такі як Danone, "Леруа Мерлен" та "Декатлон".

Автор:
Світлана Манько