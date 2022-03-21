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ФОП снова могут платить налоги в приложении "Дія"
Для физических лиц-предпринимателей 1-3 групп снова доступна услуга уплаты налогов в мобильном приложении "Дія". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.
Теперь, чтобы уплатить налоги, достаточно сделать всего несколько кликов.
Напомним, что после прямого военного вторжения российской армии Минцифры запустило услугу, которая позволяет деньги с "єПідтримки" потратить на помощь украинской армии.
Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 гривен или остаток, который есть на банковской карте.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, с 8 марта граждане Украины, которые проживают в регионах, где ведутся активные боевые действия, могут получить в рамках господдержки 6,5 тысяч грн. Выплату можно потратить на что угодно, а ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято.