ФОП снова могут платить налоги в приложении "Дія"

Для физических лиц-предпринимателей 1-3 групп снова доступна услуга уплаты налогов в мобильном приложении "Дія". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Сейчас совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг", — говорится в сообщении.

Теперь, чтобы уплатить налоги, достаточно сделать всего несколько кликов.

Напомним, что после прямого военного вторжения российской армии Минцифры запустило услугу, которая позволяет деньги с "єПідтримки" потратить на помощь украинской армии.

Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 гривен или остаток, который есть на банковской карте.

Кроме того, с 8 марта граждане Украины, которые проживают в регионах, где ведутся активные боевые действия, могут получить в рамках господдержки 6,5 тысяч грн. Выплату можно потратить на что угодно, а ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято.