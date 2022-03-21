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Финансы
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ФОП снова могут платить налоги в приложении "Дія"

дія
Приложение "Дія". Фото: mc.today

Для физических лиц-предпринимателей 1-3 групп снова доступна услуга уплаты налогов в мобильном приложении "Дія". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

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"С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Сейчас совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг", — говорится в сообщении.

Теперь, чтобы уплатить налоги, достаточно сделать всего несколько кликов.

Напомним, что после прямого военного вторжения российской армии Минцифры запустило услугу, которая позволяет деньги с "єПідтримки" потратить на помощь украинской армии

Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 гривен или остаток, который есть на банковской карте.

Кроме того, с 8 марта граждане Украины, которые проживают в регионах, где ведутся активные боевые действия, могут получить в рамках господдержки 6,5 тысяч грн. Выплату можно потратить на что угодно, а ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято.

Автор:
Сергей Горелов