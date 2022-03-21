ФОП знову можуть сплачувати податки у додатку "Дія"

Для фізичних осіб-підприємців 1-3 груп знову доступна послуга сплати податків у мобільному додатку "Дія". Про це Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"З початку російського вторгнення в Україну служби нацбезпеки відключили всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Наразі спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів щодо податкових послуг", — йдеться у повідомленні.

Тепер, щоб сплатити податки, достатньо зробити лише кілька кліків.

Нагадаємо, що після прямого військового вторгнення російської армії Мінцифри запустило послугу, яка дозволяє гроші з "єПідтримки" витратити на допомогу українській армії.

Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати 1000 гривень або залишок, який є на банківській картці.

Крім того, з 8 березня громадяни України, які проживають у регіонах, де ведуться активні бойові дії, можуть отримати у межах держпідтримки 6,5 тисячі гривень. Виплату можна витратити на що завгодно, а обмеження на певний вид бізнесу з програми було знято.