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“е-Поддержка”: украинцы, потерявшие работу из-за войны, уже могут получить 6,5 тысяч
С 8 марта граждане Украины, которые проживают в регионах, где ведутся активные боевые действия, могут получить в рамках господдержки 6,5 тысяч грн.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его слова, выплату можно потратить на что угодно, а ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято.
“Кто может получить помощь? Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛПы, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны”, – написал глава Минцифры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Федоров рассказал, как можно получить эти деньги. Для этого необходимо:
– авторизоваться в приложении “Дия” и выбрать услугу “е-Поддержка”;
– выбрать карту “е-Поддержка”. Если ее еще нет, то узнать, как ее оформить можно по этой ссылке;
– нажать опцию “Получить помощь”;
– ждать зачисление денег.
Области, где будет работать услуга: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская и город Киев.
Федоров добавил, что граждане Украины могут подать заявку, даже если они уже получили помощь за вакцинацию.
Кроме этого, получить 6,5 тысяч грн в рамках "е-Поддержки" смогут и невакцинированные украинцы.
По информации Минцифры программе принимают участие все банки, которые подключены к поддержке: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.
Напомним, Кабинет министров решил выделить застрахованным лицам одноразовую материальную помощь из-за с утраты части заработной платы (дохода) или работы в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине.
На эти цели правительство выделило 21,5 млрд грн.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6500 грн.