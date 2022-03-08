“е-Поддержка”: украинцы, потерявшие работу из-за войны, уже могут получить 6,5 тысяч

С 8 марта граждане Украины, которые проживают в регионах, где ведутся активные боевые действия, могут получить в рамках господдержки 6,5 тысяч грн.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его слова, выплату можно потратить на что угодно, а ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято.

“Кто может получить помощь? Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена ​​на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛПы, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны”, – написал глава Минцифры.

Федоров рассказал, как можно получить эти деньги. Для этого необходимо:

– авторизоваться в приложении “Дия” и выбрать услугу “е-Поддержка”;

– выбрать карту “е-Поддержка”. Если ее еще нет, то узнать, как ее оформить можно по этой ссылке;

– нажать опцию “Получить помощь”;

– ждать зачисление денег.

Области, где будет работать услуга: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская и город Киев.

Федоров добавил, что граждане Украины могут подать заявку, даже если они уже получили помощь за вакцинацию.

Кроме этого, получить 6,5 тысяч грн в рамках "е-Поддержки" смогут и невакцинированные украинцы.

По информации Минцифры программе принимают участие все банки, которые подключены к поддержке: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Напомним, Кабинет министров решил выделить застрахованным лицам одноразовую материальную помощь из-за с утраты части заработной платы (дохода) или работы в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине.

На эти цели правительство выделило 21,5 млрд грн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6500 грн.