6500 грн для потерявших работу из-за войны будут выплачивать через "е-Поддержку"

Кабинет министров регламентировал выплату застрахованным лицам одноразовой материальной помощи в связи с утратой части заработной платы (дохода), работы (экономическая деятельность) в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине, а также выделил на эти цели 21,5 млрд грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению №199 от 4 марта, правительство установило, что данная помощь в 6,5 тыс. грн будет выплачиваться в рамках программы "е-Поддержка".

Помощь оказывается застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и физическим лицам-предпринимателям, страхователи которых одновременно соответствуют следующим признакам: состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабмином по представлению ГСЧС; предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год; не являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.

В связи с введением данной выплаты правительство сократило расходы по ряду бюджетных программ на общую сумму в 21,905 млрд грн и направило средства в Резервный фонд, а также выделило на программу "е-Поддержка" 21,45 млрд грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат по 6500 грн.

Ранее через программу "е-Поддержка" украинцы получали 1000 гривен за вакцинацию.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.